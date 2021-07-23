Певицы Джамала и Tayanna приоткрыли закулисье своего дуэта, выложив в сеть совместные фото

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Джамала с еще одной не менее полярной артисткой Tayanna (Татьяна Решетняк) записали совместную песню. Об этом Джа сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав яркие фото с коллегой.

На фотографиях Джамала и Tayanna в интересной локации и необычных образах. Так, первая появилась перед камерой в замысловатом сценическом костюме голубого оттенка с оригинальным объемным элементов за спиной; ее волосы собраны в высокий пышных хвост, а на лице яркий макияж. Татьяна Решетняк позирует в светло-голубом брючном костюме с коротким топиком, ее волосы с косичками небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Джамала приоткрыла завесу их с Татьяной дуэта: "Знаю, вы долго ждали. Догадывались, подозревали. И… придется подождать еще немного. Сегодня мы впервые спели нашу совместную с @tayanna_reshetnyak «ЗЕМЛЮ» на Вечере Премьер, а уже через месяц вы услышите ее на всех музыкальных платформах и в эфирах самых крутых концертов. Запаситесь терпением! Наш подарок к тридцатой годовщине Независимости Украины! Скоро".

Напомним, Джамала, став участницей "Танці з зірками", сделала важное заявление: "Градус волнения – растет с каждым днем".

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