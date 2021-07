Известная украинская певица Джмала показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей. Девушка настолько известна, что в 2016 году выиграла национальный отбор на Евровидение, где победила с песней 1944. Сейчас красотка занимается творчеством, воспитывает двоих детей, а также активно ведет социальные сети, где делится с украинцами самым интересным.

На новом видео, которое Джамала опубликовала в новой сети ТикТок, красотка позировала в эффектном "золотом" платье. Под нарядом можно увидеть кожаную часть одежды. Девушка подошла к зеркалу и оттянула платье, демонстрируя кожаный топ. Джамала стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон.

"My Own - H.E.R.", - подписала Джамала песню, которая играла.

Фанаты не успели засыпать красотку комплиментами и поставили немного лайков в ТикТок.

Напомним, Джамала поразила черно-белыми кадрами накануне фестивальной недели в Киеве

А еще Politeka писала, что Джамала козырнула похудевшей фигурой в необычном топе, Никитюк не удержалась

Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" в обнимку с Осадчей и Джамалой выбрал главную красотку