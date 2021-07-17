Відома українська співачка Джмала показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Джамала є популярною українською співачкою. Дівчина настільки відома, що в 2016 році виграла національний відбір на Євробачення, де перемогла з піснею 1944. Зараз красуня займається творчістю, виховує двох дітей, а також активно веде соціальні мережі, де ділиться з українцями найцікавішим.
На новому відео, яке Джамала опублікувала в новій мережі Тікток, красуня позувала в ефектній" золотій " сукні. Під нарядом можна побачити шкіряну частину одягу. Дівчина підійшла до дзеркала і відтягнула сукню, демонструючи шкіряний топ. Джамала стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон.
"My Own-H. E. R.", - підписала Джамала пісню, яка грала.
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Фанати не встигли засипати красуню компліментами і поставили трохи лайків в Тікток.
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