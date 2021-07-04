Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала впечатлила кадрами с концерта
Как сообщает Politeka.net, снимками с выступления популярная исполнительница поделилась с фанатами на своей странице в Инстаграм.
На них видно, что Джамала вышла на сцену в оригинальном блестящем костюме, частично декорированном сверкающими пайетками. Этот наряд привлек внимание не только к фигуре артистки, но и глубокому декольте.
Длинные волосы были распущены и прядями развевались на ветру.
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Видно, что при исполнении песен Джамала вкладывала в них свою душу.
В подписи певица решила напомнить своим поклонникам о начале песенного фестиваля, который пройдет в украинской столице.
" Дождь будто напоминает нам о начале фестивальной недели в Киеве 😜", - написала Джамала.
В комментариях уже отреагировали на увиденное.
"Скоро новые концерты😍 а меня накрывает волна ностальгии по прошедшему в Одессе. Он реально был особенным❤️",
"Нереально классная",
" Тогда с вами было очень-очень уютно и тааак хорошо... Я только сейчас дошла до просмотра видео с концерта 😢💗грустно", - пишут в сети.
Напомним, что Джамала обратилась к украинцам с неожиданной просьбой
А аеще Politeka сообщала, что Джамала в блестящем костюме с пайетками поразила глубиной декольте
Также Politeka писала, что Джамала облачилась в смелый костюм и произвела фурор на концерте в Одессе