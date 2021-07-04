Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала впечатлила кадрами с концерта

Как сообщает Politeka.net, снимками с выступления популярная исполнительница поделилась с фанатами на своей странице в Инстаграм.

На них видно, что Джамала вышла на сцену в оригинальном блестящем костюме, частично декорированном сверкающими пайетками. Этот наряд привлек внимание не только к фигуре артистки, но и глубокому декольте.

Длинные волосы были распущены и прядями развевались на ветру.

Видно, что при исполнении песен Джамала вкладывала в них свою душу.

В подписи певица решила напомнить своим поклонникам о начале песенного фестиваля, который пройдет в украинской столице.

" Дождь будто напоминает нам о начале фестивальной недели в Киеве 😜", - написала Джамала.

В комментариях уже отреагировали на увиденное.

"Скоро новые концерты😍 а меня накрывает волна ностальгии по прошедшему в Одессе. Он реально был особенным❤️",

"Нереально классная",

" Тогда с вами было очень-очень уютно и тааак хорошо... Я только сейчас дошла до просмотра видео с концерта 😢💗грустно", - пишут в сети.

Напомним, что Джамала обратилась к украинцам с неожиданной просьбой

А аеще Politeka сообщала, что Джамала в блестящем костюме с пайетками поразила глубиной декольте

Также Politeka писала, что Джамала облачилась в смелый костюм и произвела фурор на концерте в Одессе