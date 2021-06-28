Известная певица Джамала показала яркие фото с фестиваля Leopolis Jazz во Львове
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и мама двух сыновей Джамала приехала во Львов на фестиваль Leopolis Jazz. В своем Instagram звезда поделилась яркими кадрами в необычном образе, а также показала несколько снимков со своего выступления в роскошной вышиванке.
На новых фотографиях Джамала появилась в стильном блестящем костюме, частично декорированном сверкающими розовыми пайетками. Этот наряд подчеркнул не только идеальную фигуру артистки, но и глубокое упругое декольте. Ее волосы распущены и мягкими прядями спадают на плечи, а на лице яркий макияж и милая улыбка.
В подписи к публикации Джамала написала: "25 лет Конституции. 30 лет Независимости. 10 лет – главному джазовому фестивалю Украины. 5 лет с момента первого концерта украинского артиста на моей любимой сцене @leopolisjaz – моего концерта. Сегодня я во Львове, у меня здесь секретная миссия на Leopolis Jazz, о которой вы узнаете уже через несколько часов".
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