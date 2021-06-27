Похудевшая Джамала в ярком образе восхитила сеть новым выступлением
Как сообщает Politeka.net, Джамала не может нарадоваться тому, что теперь свободно и беспрепятственно может выходить в свет и радовать поклонников.
Недавно она блистала на летней концертной арене "Морвокзал" в Одессе, а теперь делится в Instagram впечатлениями от этого концерта и встрече со зрителями после долгого, вынужденного перерыва.
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Джамала выступилана сцене в оригинальном блестящем костюме с высоким разрезом на спине, вырезом в районе талии и смелым декольте. Свисающие серьги с камнями довершили торжественный образ Джамалы. На ножки она надела каблуки с тонкими ремешками. Макияж выбрала с акцентом на выразительные глаза.
Бросается в глаза тот факт, что певица нарастила волосы. После того, как она расплела афрокосички, длина ее локнов достигала плечей. Теперь же артистка - обладательница блестящих и густых волос ниже талии.
Певица поделилась своими впечатлениями от концерта. Она осталась в восторге от громкого музыкального события, несмотря на удручающую погоду, которая царила в тот день.
Поклонники пришли в восторг от образа певицы и посчитали, что яркий наряд был ей очень к лицу. Даже Светлана Тарабарова написала приятные слова для Джамалы.
"Магия", " Всегда такие крутые фото", "Фотки передают сумасшедшую энергетику", "Обожаю", "Прекрасна", "Браво. Очень красивая и мощная женщина", - пишут пользователи сети.
Напомним, Джамала похвасталась подросшими детьми и любимым мужем.
А еще Politeka писала, что Джамала в сияющем платье с открытым декольте впечатлила новым образом.
Также Politeka сообщала, Джамала похвасталась идеальной фигурой после двух детей.