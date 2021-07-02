Украинская певица, победительница «Евровидения» Джамала решила привлечь поклонников к подготовке своего концерта

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала оригинальное фото. На снимке задумчивую Джамалу было видно через сияющие огоньки. Она сняла себя с очень близкого расстояния, сделав акцент на глазах.

«Помогите мне составить крутой плейлист на ближайший концерт. Без какой песни вы не представляете мое выступление на @atlasweekend?», - обратилась артистка с неожиданной просьбой к поклонникам.

В комментариях фанаты стали перечислять свои любимые песни из репертуара артистки. Среди самых любимых были названы песни «Крила», «1944», «Заплуталась», «Шлях додому», «Сміюсь і плачу». Не обошлось и без комплиментов.

«А можно все-все и чтобы концерт длился целую вечность?)», «Красотка», «Такая чувственная», «Люблю все твои песни», - пишут пользователи сети.

Напомним, что певица Джамала похвасталась похудевшей фигурой в оригинальном топе, Никитюк не удержалась: "Любовь...".

Как сообщала Politeka, певица Джамала в блестящем костюме впечатлила глубиной декольте: яркие кадры.

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