Співачка Джамала, яка доклала багато зусиль, щоб схуднути після других пологів, збентежила яскравим образом

37-річна зірка днями виступала на польському пісенному фестивалі в місті Жешув. Джамала активно ділилася враженнями про поїздку, а в своєму новому пості зібрала всі "живі" знімки з закулісся. На деяких з них артистка продемонструвала незвичайне вбрання, в якому заспівала дуетом з популярною польською співачкою, передає Politeka.net.

Так, схудла Джамала з'явилася в ліловому костюмі, що складається з топа з мега-відвертим декольте і брюк-кльош з високою талією, які бездоганно сіли, підкресливши талію зірки, що зменшилася в розмірах. "Родзинкою" образу стала велика об'ємна квітка на все плече, що кріпилася ременями до шиї.

"Спасибі, Жешув! ❤️ За несподівані дуети, за класні колаби, за дощ у день фестивалю (це обов'язковий інгредієнт😜), за дуже і дуже теплу зустріч. Так швидко пролетів час, і ми повинні повторити! Це було незабутньо", - поділилася Джамала.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене. Однією з перших пост прокоментувала ведуча Леся Нікітюк, зазначивши хорошу роботу стиліста:"Жуйков то любов😍". Також "лайк" поставив суддя з "МасйтерШеф" Ектор Хіменес-Браво.

"❤️👏красуня моя улюблена❤️"; "А хто це був з вами? Я спочатку подумала, що Єфросиніна. Ви 🔥 - 😂польська дуже популярна співачка"; "Найкраща!!! 😍 ❤ ️"; "Як же вам личить цей рожевий!!!! 💖"; "Несіть мені валер'янку 😍", - приєдналися до обговорення інші.

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