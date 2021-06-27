Схудла Джамала в яскравому образі захопила мережу новим виступом
Як повідомляє Politeka.net, Джамала не може натішитися тому, що тепер вільно і безперешкодно може виходити в світ і радувати шанувальників.
Нещодавно вона блищала на літній концертній арені "Морвокзал" в Одесі, а тепер ділиться в Instagram враженнями від цього концерту і зустрічі з глядачами після довгої, вимушеної перерви.
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Джамала виступила на сцені в оригінальному блискучому костюмі з високим розрізом на спині, вирізом в районі талії і сміливим декольте. Звисаючі сережки з камінням довершили урочистий образ Джамали. На ніжки вона одягла підбори з тонкими ремінцями. Макіяж обрала з акцентом на виразні очі.
Впадає в очі той факт, що співачка наростила волосся. Після того, як вона розплела афрокосички, довжина її локнів досягала плечей. Тепер же артистка - володарка блискучих і густого волосся нижче талії.
Співачка поділилася своїми враженнями від концерту. Вона залишилася в захваті від гучної музичної події, незважаючи на гнітючу погоду, яка панувала в той день.
Шанувальники прийшли в захват від образу співачки і впевнені, що яскраве вбрання було їй дуже до лиця. Навіть Світлана Тарабарова написала приємні слова для Джамали.
"Магія", "Завжди такі круті фото", "Фотки передають божевільну енергетику", "Обожнювати", "Прекрасний", "Браво. Дуже красива і потужна жінка", - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, Джамала похвалилася підрослими дітьми і коханим чоловіком.
А ще Politeka писала, що Джамала в сяючій сукні з відкритим декольте вразила новим образом.
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