Схудла Джамала в яскравому образі захопила мережу новим виступом

Як повідомляє Politeka.net, Джамала не може натішитися тому, що тепер вільно і безперешкодно може виходити в світ і радувати шанувальників.

Нещодавно вона блищала на літній концертній арені "Морвокзал" в Одесі, а тепер ділиться в Instagram враженнями від цього концерту і зустрічі з глядачами після довгої, вимушеної перерви.

Джамала виступила на сцені в оригінальному блискучому костюмі з високим розрізом на спині, вирізом в районі талії і сміливим декольте. Звисаючі сережки з камінням довершили урочистий образ Джамали. На ніжки вона одягла підбори з тонкими ремінцями. Макіяж обрала з акцентом на виразні очі.

Впадає в очі той факт, що співачка наростила волосся. Після того, як вона розплела афрокосички, довжина її локнів досягала плечей. Тепер же артистка - володарка блискучих і густого волосся нижче талії.

Співачка поділилася своїми враженнями від концерту. Вона залишилася в захваті від гучної музичної події, незважаючи на гнітючу погоду, яка панувала в той день.

Шанувальники прийшли в захват від образу співачки і впевнені, що яскраве вбрання було їй дуже до лиця. Навіть Світлана Тарабарова написала приємні слова для Джамали.

"Магія", "Завжди такі круті фото", "Фотки передають божевільну енергетику", "Обожнювати", "Прекрасний", "Браво. Дуже красива і потужна жінка", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, Джамала похвалилася підрослими дітьми і коханим чоловіком.

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