Відома співачка Джамала показала яскраві фото з фестивалю Leopolis Jazz у Львові
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і мама двох синів Джамала приїхала до Львова на фестиваль Leopolis Jazz. У своєму Instagram зірка поділилася яскравими кадрами в незвичайному образі, а також показала кілька знімків зі свого виступу в розкішній вишиванці.
На нових фотографіях Джамала з'явилася в стильному блискучому костюмі, частково декорованому блискучими рожевими паєтками. Цей наряд підкреслив не тільки ідеальну фігуру артистки, але і глибоке пружне декольте. Її волосся розпущене і м'якими пасмами спадають на плечі, а на обличчі яскравий макіяж і мила посмішка.
У підписі до публікації Джамала написала: "25 років Конституції. 30 років незалежності. 10 років - головному джазовому фестивалю України. 5 років з моменту першого концерту українського артиста на моїй улюбленій сцені @leopolisjaz-мого концерту. Сьогодні я у Львові, у мене тут секретна місія на Leopolis Jazz, про яку ви дізнаєтеся вже через кілька годин".
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