Певица Джамала показала в соцсети забавное видео своих танцев на пилоне

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Джамала недавно объявила, что стала участницей нового сезона шоу "Танці з зірками". Похоже, звезда уже начала готовиться к выступлениям, причем весьма экстравагантно. В своих Instagram-сторис артистка опубликовала забавные кадры своих танцев на пилоне.

На видео Джамала запечатлена в комнате, которая напоминает гримерку, и посреди которой стоит пилон. Похоже, певица не удержалась и в какой-то момент запрыгнула на шест, начав кружится в удивительном танце.

Перед камерой звезда появилась в интересном образе – на ней короткий черный топ и пышные брюки-юбка, этот наряд подчеркивает изящные формы артистки. Ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий макияж и милая улыбка. "Пошла жара", - подписала сторис Джамала.

Напомним, Джамала с сыновьями посетила любимое место для летнего отдыха: "Очень душевно и уютно".

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