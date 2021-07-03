Известная украинская певица Джамала показала себя и задала вопрос
Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей. Красотка даже стала победительницей "Евровидения", выступив с песней 1944. Сейчас девушка продолжает заниматься творчеством и активно ведет страничку в Инстаграм.
На новом фото Джамала показалась в футболке украинской сборной по футболу. Девушка села на ступеньках, улыбнувшись. На других фото певица показала несколько ракурсов, а также была в объятиях мужа.
"Ну, мы понимаем, за кого сегодня болеть?
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, первые подробности: был еще совсем молодым
Жена Андрея Шевченко блеснула фигурой в бикини, показав фото с разницей в 15 лет: "Совсем не изменилась"
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина в постели раскрыла подробности их романа: "Ромчик не любит, когда я..."
Богатый муж Оли Поляковой отгрохал поместье на полуострове посреди Днепра: "Завистники пусть..."
А «J» на форме - это с Jamal в сердце (листайте галерею", - написала Джамала.
Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:
"Украина, вперед", "Вы очень красивая певица", "Удачи из Англии! Любите обе страны!", "А давайте за Джамалу!", "Болеем за Украину. А вы красотка", "самая красивая, Джа".
Напомним, Джамала обратилась к украинцам с неожиданной просьбой
А аеще Politeka сообщала, что Джамала в блестящем костюме с пайетками поразила глубиной декольте
Также Politeka писала, что Джамала облачилась в смелый костюм и произвела фурор на концерте в Одессе