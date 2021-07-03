Известная украинская певица Джамала показала себя и задала вопрос

Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей. Красотка даже стала победительницей "Евровидения", выступив с песней 1944. Сейчас девушка продолжает заниматься творчеством и активно ведет страничку в Инстаграм.

На новом фото Джамала показалась в футболке украинской сборной по футболу. Девушка села на ступеньках, улыбнувшись. На других фото певица показала несколько ракурсов, а также была в объятиях мужа.

"Ну, мы понимаем, за кого сегодня болеть?

А «J» на форме - это с Jamal в сердце (листайте галерею", - написала Джамала.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Украина, вперед", "Вы очень красивая певица", "Удачи из Англии! Любите обе страны!", "А давайте за Джамалу!", "Болеем за Украину. А вы красотка", "самая красивая, Джа".

Напомним, Джамала обратилась к украинцам с неожиданной просьбой

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