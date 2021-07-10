Певица Джамала в этом году отпраздновала с мужем льняную свадьбу

Так, 2017-й стал очень насыщенным годом для звезды - победа на "Евровидении" и собственная свадьба. Ее избранником стал экономист и предприниматель Бекир Сулейманов, который младше своей возлюбленной на 8 лет.

Пара успела обзавеститсь двумя детьми. Старший сын родился в 2018 году и получил татарское имя Эмир-Рахман. А летои 2020 года на свет появился его братик, которого назвали Селим-Гирай.

О муже Джамалы известно немного. Только то, что он является крымским татарином и родился в Симферополе. Получив образование в КНУ имени Тараса Шевченко и закончив курсы в Киевской школе экономики, сейчас работает экономистом, а также участвует в социально-политических проектах по решению проблем крымскотатарской молодежи.

Джамала любит хвастаться семейной идиллией в соцсети. В своем новом посте в Инстаграм певица показала подросших сыновей и мужа-красавца, передает Politeka.net. Оказывается, они стали героями обложки известного глянца.

"Разыскивается новый номер @viva_ukraine_magazine 😂😂😂 Главные герои обложки хотят иметь пару экземпляров для близких и родных 😜 На самом деле мы в восторге! За несколько дней почти раскуплен многотысячный тираж! Обожаю, вы - лучшие ❤️", - говорится в подписи.

Фанаты артистки бурно комментируют событие: "Красивые и счастливые🔥"; "Какие замечательные фото 😍❤️"; "❤️❤️ эй эй, неужели и мне не осталось??"

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