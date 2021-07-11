Украинская певица Джамала показала подросших сыновей

Как сообщает Politeka.net, Джамала часто балует поклонников семейными фото и видео, ведь они обожают наблюдать за звездной мамой и ее милыми сыночками – Эмир-Рахманом и Селим Гираем.

Артистка решила показать семейные кадры в Instagram-Stories и рассекретить любимое место, где провела выходные c сыновьями и чувствует себя расслабленно.

Она опубликовала яркие кадры, где показала, как проводит время в бассейне, который повидал немало знаковых моментов из жизни звездной семьи.

Там звездная мама с малышами вдоволь поплавали и позагорали на солнышке. Старший сын Джамалы поиграл с водным пистолетом, обстрелив водой свою маму. А младший начал учиться плавать.

Джамала на кадрах позирует без косметике в красном купальнике. Она загорает в кружевной тени, дополнив лук стильными аксессуарами.

Поклонникам Джамалы всегда нравятся семейный уют и тепло, которым она одаривает их, показывая полные любви семейные кадры: "Какая Вы - настоящая, теплая и человечная! Счастья Вам и Вашей семье!", "Вы умничка. Красотка", "Очень душевно и уютно", "Вы очень красивая женщина с милыми сыночками".

Напомним, Джамала похвасталась подросшими детьми и любимым мужем.

А еще Politeka писала, что Джамала в сияющем платье с открытым декольте впечатлила новым образом.

Также Politeka сообщала, Джамала похвасталась идеальной фигурой после двух детей.