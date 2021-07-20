Известная певица Джамала стала участницей популярного шоу "Танці з зірками" и показала кадры со съемок промо

Джамала является украинской популярной певицей и актрисой. Как сообщала Politeka.net, исполнительница объявила о том, что теперь участница проекта "Танці з зірками".

Певица часто радует поклонников новым контентом. На этот раз Джамала поделилась новой серией снимков. На фотографиях девушка в длинном ярко-розовом платье с открытыми плечами и элегантным разрезом, что отлично подчеркивает её стройные ноги. Образ дополняют длинные натурального цвета локоны и аксессуары.

"Что по танцам, Джа? Промо для "Танці з зірками" с сегодняшнего дня в эфире, настроение - драйвовый, градус волнения - растет с каждым днем. Такс, теперь важный вопрос: хотите ли вы следить за процессом? Постить бэкстейдж со съемок? Что с внутренней кухни интересует? Должна собрать все ваши пожелания к старту тренировок.

P. S. Листайте галерею, чтобы увидеть, кто стал моим партнером на съемках промо 😅" - поделилась Джамала.

Также, в серии фотографий Джамала показала кто стал её партнером на съемках промо для проекта "Танці з зірками". Им оказался Олег Михайлюта - вокалист группы ТНМК.

Поклонники с восторгом отреагировали на публикацию певицы и написали позитивные комментарии: "Невероятная!", "Класс!", "Красивая какая", "Какая красота!!! Платье супер, особенно цвет".

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