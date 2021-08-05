Скандал с группой Green Grey, которая не смогла выступить в большом праздничном концерте ко Дню независимости Украины, набирает обороты

Как известно, ранее музыканты Green Grey пожаловались, что сначала им также предложили принять участие в праздничном концерте, однако позже группа известили, что выступать будут только русскоязычные артисты, потому так у них нет ни одной песни на украинском, выступить они не смогут.

В результате группа решила провести собственный концерт в день праздника. Green Grey собирались презентовать новый альбом на крыше ЦУМ.

Однако, и это выступление группы не состоится. Об этом сообщили организаторы концерта на своей странице в Facebook.

«Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем. Мы, Svitlo Concert, об искусстве и культуре. Мы обожаем нашу Украину, и этим все сказано», - сообщили организаторы.

Отметим, многие украинцы поддержали такое решение.

"Спасибо за вашу гражданскую позицию", "Спасибо за позицию💛💙 уважать друг друга, нашу культуру, историю и язык", "Это очень правильный поступок. Мысленно я с вами уже прощалась, и это было довольно трудно, потому что у вас прекрасные программы ", "Спасибо за позицию 💪 Радует, что не все можно купить за деньги! Уверенно ставлю👍", - пишут в Сети.

Напомним, рок-группа Green Grey запретили петь на концерте в честь Дня Независимости.

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