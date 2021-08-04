Известная украинская рок-группа Green Grey решила устроить собственное шоу после того, как музыкантов не пригласили на концерт по случаю Дня Независимости Украины

Как известно, 24 августа в Киеве пройдет большой праздничный концерт, посвященный Дню Независимости. На него были приглашены все самые популярные звезды украинской эстрады. Ранее в своем Фейсбук музыканты Green Grey рассказали, что изначально им также предложили принять участие в концерте, однако позже группу известили, что выступать будут только украиноязычные артисты, поэтому они со своими русскоязычными песнями не вписываются в концепцию праздника.

Как пишет Politeka.net, на фоне такого решения группа объявила о проведении собственного концерта в день праздника. Об этом Green Grey написали в своем Инстаграм.

«Друзья!! Увидимся на День Независимости Украины, в самом сердце Киева, на крыше ЦУМ!! Мы презентуем наш новый альбом и поиграем хиты разных лет вспомним, как это было!! Будет как всегда круто», - говорится в публикации.

Фанаты музыкантов уже отреагировали на их решение.

«Класс! Троллинг с вашей стороны более чем уместен. "Не хотят приглашать на концерт 24ого, тогда мы выпустим альбом 24ого ещё и устроим свой концерт. Аплодирую стоя», «Дождались», «Класс! Буду!», «Когда в продаже?», - пишут люди.

Напомним, рок-группе Green Grey запретили петь на концерте в честь Дня Независимости.

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