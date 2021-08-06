Украинская рок-группа Green Grey срочно ищет новое место для своего концерта - событие горячо обсуждают в Сети

Как известно, скандал вспыхнул после того, как Green Grey исключили из списков выступающих в праздничном концерте по случаю Дня независимости Украины из-за русскоязычной песни. Тогда музыканты не растерялись и решили все же дать шанс фанатам "кайфануть" под их песни, объявив отдельный концерт на крыше ЦУМ 24 августа с презентацией их нового альбома.

Теперь же выясняется, что и этого концерта не будет - организаторы Svitlo Concert пошли на попятную, якобы только "узнав о скандале с Днем независимости" и Green Grey.

Музыканты сравнили ситуацию с "совком" и ищут новое место для выступления. Об этом они объявили на своей официальной страничке в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

"Back in USSR!! Возвращение в «совок»! Вчера организаторы отменили наш концерт на крыше ЦУМ. Объясняют своё решение ... «ой мы не знали» <...> Как, по какой причине?! Это уже не шутки!!!", - говорится в заявлении группы.

Но сдаваться рокеры не намерена, заявив, что вся эта ситуация "дает им силы и мотивацию противостоять".

"P.S. О новом месте концерта - презентации альбома «Спичка» на День Независимости Украины, мы сообщим позже. До встречи на концерте🤘😎🧨", - веселью быть.

Пользователи "смакуют" скандал в комментариях:

"Красавы🙌"

"Ого! Ну это уже слишком!!! держитесь"

"Мда, едва известный коллектив решил хайпануть на скандале, который сам же и устроил🤦‍♀️ Кому надо вас запрещать? Вас никто не знает даже"

"Очень не люблю трусливых людей, а трусливых душой еще больше, это о руководстве цума и организаторах концерта. Удачи, вам, ребят!💪🏻"

Напомним, скандал с Green Grey из-за концерта ко Дню Независимости вышел на новый уровень: «К сожалению…»

Как сообщала Politeka, Green Grey "отомстили" за бойкот на концерте ко Дню Независимости, детали выходки: "В самом сердце Киева"

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