Подготовка к масштабному праздничному концерту "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны" идет полным ходом

Специально к празднику Дня независимости организаторы концерта планируют довольно много сюрпризов. Поэтому главный хореограф Дня Независимости прокомментировал подготовку к празднику.

В социальной сети Инстаграм прокомментировали ситуацию с подготовкой к выступлению «ДНК», которое пройдет на стадионе «Олимпийский». Как оказалось, в этот раз на празднике не стандартного конферанса, а один из главных акцентов будет сделан с упором на хореографию

У главного хореографа стадионного действа Руслана Махова спросили о подготовке к главному празднику страны. Так, Махов рассказал, что в планах создателей сейчас правильно подчеркнуть выступления известных артистов, ведь их в этом году будет очень много.

«Конечно, хочется привнести в шоу современное видение, но при этом стараемся не потерять тот колорит и важность эпохи, в которой создавалась музыка, клипы, песни тех артистов с которыми я буду работать на стадионе» - рассказывает хореограф.

Уже известно, что все будет сочетаться в одном стиле, но с разной концепцией номеров. В шоу задействовано около 40-ка танцоров. Будут разные номера, также чисто мужские постановки, или чисто женские.

«Будут даже клоны некоторых артистов, не буду раскрывать тайны, каких именно. Также будут и акробаты, классические танцовщики и много других сюрпризов», - рассказывает также Махов.

Напомним, что в концерте примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

"У нас же благотворительный концерт. Таким образом, и артисты, и люди, которые придут на праздник, могут принять участие в благотворительности. Все деньги переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства-музей Ивана Марчука", - отметила Катя Царик.

По ее словам, некоторые артисты даже отменили свои оплачиваемые концерты в этот день, чтобы выступить на праздничном шоу.

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