В Киеве пройдет концерт в честь Дня Независимости Украины "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", популярные артисты массово начали отказываться от участия
Как сообщала Politeka.net 24 августа пройдет праздничный концерт ко Дню Независимости Украины "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны "в Киеве на НСК "Олимпийский". Многие артисты отказались выступать на концерте. Продюсер популярной украинской группы "Антитела" Сергей Усик рассказал телеканала LIVE о причинах отказа от выступления.
Сергей Усик сообщил, что группа отказалась от участия на концерте в Киеве потому что их уже пригласили в другой город. Еще год назад им предложили в эту дату выступить в городе Черновцы, и группа согласилась. Договоренности разрывать никто не хочет, поэтому пришлось отказать офису Президента.
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"Мы пытались найти способ, как объединить два концерта в один день, даже искали метод передвижения вертолетом, но, к сожалению, по времени это просто невозможно", - добавил продюсер и клавишник группы "Антитела".
Стоит напомнить, что среди отказавшихся артистов оказались Бумбокс, Тарас Чубай, Onuka, Друга ріка.
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