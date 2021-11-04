Украинский исполнитель, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк расстроил поклонников внезапной новостью, которая полностью изменила планы коллектива.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артист записал видео обращение к своим поклонникам, в котором сообщил о переносе некоторых концертов группы. Коллектив не будет играть в тех городах, где введена «красная» зона.

«Обращаюсь к тем, кто меня знает. Короткая информация по поводу тура, который мы заявили вместе с нашими партнерами-промоутерами. Мы его обязательно сыграем. Друзья, не волнуйтесь. Мы все с вами в одной лодке. Какие-то города попадают в «красную» зону, и, соответственно, концерты переносятся. Какие-то не попадают в «красную» зону и там мы сыграем по графику. Следите за информацией», - отметил артист.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов.

«Хороший музон на фоне», «Одесса ждет снова!», «Как жаль», «Все прекрасно! Жду!», «А мы так вас ждали», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Андрей Хлывнюк сообщил о своем диагнозе: "Если вам хочется помочь...".

Как сообщала Politeka, отказ артистов от участия в концерте Дня Независимости, в известном коллективе назвали причину: "Мы пытались...".

Также Politeka писала, что Андрей Хлывнюк напомнил о главных проблемах в Украине: "Мы все хотим перемен".