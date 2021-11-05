Популярна модель Наталія Гоцій зізналася, що у неї був роман з Андрієм Хливнюком, але зараз вони в дружніх стосунках.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель Наталія Гоцій розкрила подробиці роману з відомим музикантом і фронтменом групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

Виявилося, що раніше модель і виконавця об'єднували романтичні стосунки. Про це дівчина розповіла у своєму YouTube-каналі. За її словами, зараз у них з Андрієм дорослі стосунки двох людей, які колись були разом. Також Наталя зізналася, що підтримує теплі стосунки з усією командою "Бумбокс". Відзначимо, що минулого року ходили чутки, що музикант розлучився з дружиною після 10 років шлюбу. Водночас з'явилася інформація про те, що Хливнюк крутить роман з Гоцій. І схоже зараз модель підтвердила ці чутки.

У коментарях до публікації на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram користувачі висловилися, що думають про це парочці: "Наталією Гоцій? Емм, а може це Микола Гоцій? Я побачила на фото два хлопці", "Я подумала, що це до і після", "Я думала це хлопець", "Яка цінна інформація", "Я зліва це дівчина?", "Вона підтримує хороші відносини з усією групою", "Хто така, вперше бачу", "На цьому фото вона схожа на дружину Андрія", "На хлопця схожа".

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