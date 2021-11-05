Популярная модель Наталья Гоций призналась, что у нее был роман с Андреем Хлывнюком, но сейчас они в дружеских отношениях.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель Наталья Гоций раскрыла подробности романа с известным музыкантом и фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

Оказалось, что ранее модель и исполнителя объединяли романтические отношения. Об этом девушка рассказала в своем YouTube-канале. По ее словам, сейчас у них с Андреем взрослые отношениях двух людей, которые когда-то были вместе. Также Наталья призналась, что поддерживает теплые отношения со всей командой "Бумбокс". Отметим, что в прошлом году ходили слухи, что музыкант развелся с женой после 10 лет брака. В то же время появилась информация о том, что Хлывнюк крутит роман с Гоций. И похоже сейчас модель подтвердила эти слухи.

В комментариях к публикации на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram пользователи высказались, что думают об этом парочке: "Натальей Гоций? Эмм, а может это Николай Гоций? Я увидела на фото два парня", "Я подумала, что это до и после", "Я думала это парень", "Какая ценная информация", "А че слева это девушка?", "Она поддерживает хорошие отношения со всей группой", "Кто такая, впервые вижу", "На этом фото она похожа на жену Андрея", "На парня похожа".

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