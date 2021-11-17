Знаменитого голлівудського актора Шона Пенна помітили в Києві: стало відомо, чому і навіщо артист приїхав в Україну і куди він планує відправитися зі столиці.

Шона Пенна помітили прогулюється по Майдану 16 листопада. Актор був одягнений максимально непримітно: в просту чорну куртку, яка не виділяла його з натовпу. Судячи з усього, Пенн вибрав непоказний наряд не випадково, адже він не хотів публічно розповідати про свій візит в Україну.

Однак, все ж з'ясувалося, що актор приїхав в нашу країну «у справах». Як повідомляється в сюжеті ТСН, він знімає документальний фільм про Україну. Зйомки повністю засекречені, проте відомо, що у фільмі будуть згадані події Майдану і війна на Донбасі.

Відомо також, що Шон Пенн пробув у Києві вже кілька днів. Так, з ним встиг познайомитися власник Pizza Veterano Леонід Остальцев, який поділився у своєму Instagram спільним фото з актором. Втім, його передплатники тоді не повірили, що це дійсно був Шон Пенн.

"Ага а Бред Пітт фотал", "схожий таки)", "Шон вже не торт", "коли приїде Бандерас?", "Це він?", "Солідно", "Шонпенко?)",- писали люди.

Відомо, що 17 листопада Пенн збирався відправитися в Маріуполь. Повідомляється, що актор планує побувати в зоні бойових дій.

Відзначимо, що Шон Пенн – один з найтитулованіших акторів сучасності. Він двічі ставав лауреатом премії "Оскар" і є призером Каннського, Венеціанського та Берлінського кінофестивалів.

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