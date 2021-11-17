Знаменитого голливудского актера Шона Пенна заметили в Киеве: стало известно, почему и зачем артист приехал в Украину и куда он планирует отправиться из столицы.

Шона Пенна заметили прогуливающимся по Майдану 16 ноября. Актер был одет максимально непримечательно: в простую черную куртку, которая не выделяла его из толпы. Судя по всему, Пенн выбрал невзрачный наряд не случайно, ведь он не хотел публично рассказывать о своем визите в Украину.

Однако, все же выяснилось, что актер приехал в нашу страну «по делам». Как сообщается в сюжете ТСН, он снимает документальный фильм об Украине. Съемки полностью засекречены, однако известно, что в фильме будут упомянуты события Майдана и война на Донбассе.

Известно также, что Шон Пенн пробыл в Киеве уже несколько дней. Так, с ним успел познакомиться владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев, который поделился в своем Инстаграм совместным фото с актером. Впрочем, его подписчики тогда не поверили, что это действительно был Шон Пенн.

«Ага а Брэд Питт фотал», «Похож таки)», «Шон уже не торт», «Когда приедет Бандерас?», «Это он?», «Солидно», «Шонпенко?)», - писали люди.

Известно, что 17 ноября Пенн собирался отправиться в Мариуполь. Сообщается, что актер планирует побывать в зоне боевых действий.

Отметим, что Шон Пенн – один из самых титулованных актеров современности. Он дважды становился лауреатом премии «Оскар» и является призером Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей.

Напомним, ушел из жизни знаменитый актер, который был другом Сталлоне.

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