Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, который наиболее известен в роли Гантера в телесериале «Друзья», умер в возрасте 59 лет.

О трагедии сообщил менеджер Тайлера. По его словам актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе утром 24 октября. С 2018 года Тайлер боролся с раком предстательной железы.

«Мир знал его как Гантера... но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца за борьбу с раком и любящего мужа», - сказал его менеджер.

James Michael Tyler, who played Gunther, the “seventh friend” of Friends, has died at 59 https://t.co/W43qkj5ESU — Planet Smarts (@Planet_Smarts) October 25, 2021

Отметим, Тайлер появился почти в 150 эпизодах "Друзей", его персонаж Гантер работал в кофейне, в которой главные герои сериала проводили много времени. Несмотря на то, что Гантер второстепенный персонаж, он регулярно появлялся в кадре и вставлял отдельные реплики. В частности, он был беспамятно влюблен в Рэйчел и все время пытался объясниться ей в любви.

Friends dizisinde Gunther karakterini canlandıran James Michael Tyler, 59 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/Ak3hxwpocV — Kamera Aşçısı (@kameraascisi) October 25, 2021

В мае Тайлер ненадолго появился на мероприятии, посвященном выпуску "Друзья: Воссоединение" через Zoom.

"Это были самые запоминающиеся 10 лет в моей жизни, честно говоря. Я и представить себе не мог лучшего опыта. Все эти ребята были фантастическими, и работать с ними было просто приятно", - обратился он к коллегам.

Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел, оплакивает друга у себя в Инстаграм.

"Без тебя не было бы Друзей. Спасибо за смех, который ты привнес на шоу и во всю нашу жизнь. Тебя будет так не хватать #JamesMichaelTyler 💔", - написала она, поделившись фрагментом, в котором Гантер наконец говорит Рэйчел, что любит ее.

Фанаты тоже выражают свои соболезнования: "Я плачу"; "Так печально"; "Покойся с миром, Вас и Гантера будет очень не хватать!"

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