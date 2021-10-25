Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, который наиболее известен в роли Гантера в телесериале «Друзья», умер в возрасте 59 лет.
О трагедии сообщил менеджер Тайлера. По его словам актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе утром 24 октября. С 2018 года Тайлер боролся с раком предстательной железы.
«Мир знал его как Гантера... но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, борца за борьбу с раком и любящего мужа», - сказал его менеджер.
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Отметим, Тайлер появился почти в 150 эпизодах "Друзей", его персонаж Гантер работал в кофейне, в которой главные герои сериала проводили много времени. Несмотря на то, что Гантер второстепенный персонаж, он регулярно появлялся в кадре и вставлял отдельные реплики. В частности, он был беспамятно влюблен в Рэйчел и все время пытался объясниться ей в любви.
В мае Тайлер ненадолго появился на мероприятии, посвященном выпуску "Друзья: Воссоединение" через Zoom.
"Это были самые запоминающиеся 10 лет в моей жизни, честно говоря. Я и представить себе не мог лучшего опыта. Все эти ребята были фантастическими, и работать с ними было просто приятно", - обратился он к коллегам.
Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел, оплакивает друга у себя в Инстаграм.
"Без тебя не было бы Друзей. Спасибо за смех, который ты привнес на шоу и во всю нашу жизнь. Тебя будет так не хватать #JamesMichaelTyler 💔", - написала она, поделившись фрагментом, в котором Гантер наконец говорит Рэйчел, что любит ее.
Фанаты тоже выражают свои соболезнования: "Я плачу"; "Так печально"; "Покойся с миром, Вас и Гантера будет очень не хватать!"
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