У Росії померла відома актриса, ведуча і танцівниця Христина Асмаловська, її життя забрала коронавірусна інфекція.

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса і ведуча, зірка проекту "Танці з зірками" Христина Асмаловська померла від коронавірусу. Про смерть своєї подруги і колеги повідомила ведуча проекту "АБВГДейка" Тетяна Черняєва на сторінці в Facebook. За її словами, Христина була не щеплена і, схоже, саме це не дозволило їй перенести ковід.

"Сім років вона була вчителькою в нашій телевізійній школі клоунів. Її любило кілька поколінь маленьких телеглядачів, довіряли її авторитету, такту, доброті. Світла пам'ять світлій людині", - написала Черняєва. Вона також додала, що причиною смерті стала коронавірусна інфекція, а Асмаловская не робила вакцинацію.

Христина запам'яталася глядачам своєю участю в російських "Танцях з зірками", вона виступала як танцівниця в парі з Маратом Башаровим і Максимом Щеголєвим. Крім того, Асмаловська зіграла кілька епізодичних ролей в серіалах "Моя прекрасна няня" і "Ад'ютанти любові".

У коментарях користувачі почали писати співчуття: "Трагедія. Вічна пам'ять", "Співчуття рідним та близьким", "Як же так, ще зовсім молода...", "Світла пам'ять світлій людині".

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