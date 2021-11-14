Известный украинский спортсмен, который неоднократно становился чемпионом Европы по дзюдо, неожиданно скончался после тяжелой болезни.

Как пишет Politeka.net, о смерти звезды спорта сообщил вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев. Отмечается, что легендарный спортсмен Анатолий Бондаренко умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Мужчина умер 13 ноября, ему было 77 лет.

Бондаренко был одним из самых известных дзюдоистов СССР. Он пять раз становился чемпионом Европы, а также шесть раз завоевывал титул чемпиона СССР по самбо. Сам спортсмен родом из Винницы. В 1970 году он закончил Киевское высшее танково-техническое училище, которое представлял на спортивных соревнованиях. Также Бондаренко выступал за Советскую Армию. С 1975 года звезда спорта проживал в Москве.

Свою карьеру Бондаренко начал в 19 лет, а в 32 года завершил ее. Первый чемпионский титул мужчина завоевал в 1963 году. Карьера мужчины была очень успешной.

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