В России умерла известная актриса, ведущая и танцовщица Кристина Асмаловская, ее жизнь унесла коронавирусная инфекция.

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая, хореограф, звезда проекта "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская умерла от коронавируса. О смерти своей подруги и коллеги сообщила Татьяна Черняева на своей странице в Facebook. По ее словам, Кристина была не привита и, похоже, именно это не позволило ей перенести ковид.

"Ее любило несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку", - написала Черняева. Она также добавила, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция, а Асмаловская не делала вакцинацию.

Кристина запомнилась зрителям своим участием в российских "Танцах со звездами", она выступала как танцовщица в паре с Максимом Щеголевым и Маратом Башаровым. Кроме того, Асмаловская сыграла несколько эпизодических ролей в сериалах.

В комментариях пользователи начали писать соболезнования: "Трагедия. Вечная память", "Соболезнования родным и близким", "Как же так, еще совсем молодая...", "Светлая память светлому человеку".

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