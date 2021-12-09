Володимир Остапчук, який веде шоу" Маска", показав новий образ для проекту, здивувавши виглядом українців.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним вітчизняним артистом. Зірку запросили бути ведучим шоу" Маска", який виходить на каналі"Україна". Артист намагається для кожного випуску придумати окремий образ. Цього разу Остапчук вирішив стати героєм з "Аліси в Країні Чудес" божевільним Капелюшником.

"У цьому образі важко не так фізично, як емоційно грати шаленому капелюшнику. Втім, це мій улюблений персонаж у другому сезоні, - каже ведучий Володимир Остапчук", - було написано під фото.

Зірка на фото був з рудим волоссям і з божевільним поглядом.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Навіщо дві однакових фотографії вантажити?", "Клас"," А ми якраз в школі будемо робити пародію на цю казку", " у Джона Деппа волосся стирчить в різні боки...він навіть якийсь агресивний...а наш шляпочник сумний чомусь....", "Молодці грим супер, перетворення просто. Мій син не може чекати суботи. Синок написала св.Миколі лист, а попросив він у нього три фігурки з шоу "Маска".

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