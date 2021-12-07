Жена украинского ведущего "Співають всі" и "Маска" Владимира Остапчука, Кристина Горняк, предстала в красивом образе, что муж не удержался от комплимента.
Жена Владимира Остапчука нередко принимает участие в разных фотосессиях, передает Politeka.net. В этот раз звезда Интернета снялась в новогоднем стиле. Соответствующие кадры опубликовал муж звезды у себя в сторис Инстаграм.
На кадрах девушка позировала в красивом платье с длинным разрезом. Красотка немного задрала наряд и показала стройные ноги, позируя возле елки.
"Приехал к Кристине на фотосет. Готовит крутой проект с новогодними боксами", - написал звезда ТВ.
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Владимир Остапчук не удержался от комплимента жене.
"Ауф", - написал телеведущий, добавив смайлик огня.
Отметим, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились в прошлом году. Известно, что телеведущий сделал предложение возлюбленной в день годовщины знакомства во время романтического путешествия по Босфорскому проливу.
На празднике присутствовали около 45 гостей, среди которых только самые близкие: родители, друзья и родственники. Из звездных гостей поздравить пару пришли шоумен Иракли Макацария, танцор Александр Прохоров и другие.
Сейчас пара строит собственный дом в элитном поселке.
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