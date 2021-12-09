Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска", показал новый образ для проекта, удивив видом украинцев.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным отечественным артистом. Звезду пригласили быть ведущим шоу "Маска", который выходит на канале "Україна". Артист пытается для каждого выпуска придумать отдельный образ. В этот раз Остапчук решил стать героем из "Алисы в Стране Чудес" Безумным шляпником.

"В этом образе тяжело не так физически, как эмоционально играть безумной шляпнике. Впрочем, это мой любимый персонаж во втором сезоне, – говорит ведущий Владимир Остапчук", - было написано под фото.

Звезда на фото был с рыжими волосами и с безумным взглядом.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Зачем две одинаковых фотографии грузить?", "Класс", "А мы как раз в школе будем делать пародию на эту сказку", "У Джона Деппа волос торчит в разные стороны...он даже какой то агрессивный...а наш шляпочник грустный почему то....", "Молодцы грим супер, преображение просто. Мой сын не может дождаться субботы. Сынок написала св. Николаю письмо, а попросил он у него три фигурки из шоу "Маска".

Напомним, ведущий "Маски" Остапчук публично задел Монатика, Тину Кароль и других звезд шоу-бизнеса

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