Поєдинок українця Василя Ломаченка і ганца Річарда коммі Відбувся в ніч з 11 на 12 грудня в Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден".

Ломаченко переміг коммі одноголосним рішенням суддів і завоював титул WBO Inter-Continental. У сьомому раунді 33-річний українець провів атаку і відправив суперника в нокдаун. Коммі піднявся на ноги і примудрився вистояти до кінця раунду. У Мережі з'явилися кадри епічного моменту.

За підсумками дванадцяти раундів всі судді віддали перемогу Василю Ломаченку: 117-110, 119-108, 119-108.

Lomachenko drops Commey then asks his corner if they want to throw in the towel. Savage. @ThirteenthRound pic.twitter.com/2Qujbjzapr — Barstool Sports (@barstoolsports) December 12, 2021

Додамо, ганський боксер на прізвисько "Термінатор" дебютував у професіоналах ще в 2011 році. Дістатися до пояса йому вдалося лише в 2019 році, коли він переміг росіянина Ісу Чанієва. Але через два поєдинки Коммі титул втратив, програвши нокаутом Теофімо Лопесу. Зараз 34-річний ганець займає 7-е місце в рейтингу боксерів легкої ваги на сайті boxrec.com.

Коммі провів у два рази більше боїв у професіоналах, ніж Ломаченко, і в стільки ж разів більше здобув перемог. У нього 30 перемог, 27 з яких нокаутом і 3 поразки (1 нокаутом). У Ломаченка 15 перемог (11 нокаутом) і 2 поразки (0 нокаутом).

Користувачі бурхливо обговорюють у Мережі поєдинок Ломаченка-Коммі:

"Куточок Рефа і Коммі повинен бути підданий санкціям. Мене не хвилює, що він закінчив бій. Він отримав 5 додаткових ударів по голові, які скоротили його кар'єру, і він виглядав як оленя, коли Лома попросив рушник. Сором"

"Чемпіон повернувся!!!!"

"Один з моїх улюблених боксерів... Це, хлопці, повний дикун!"

"Боєць, який буває раз у житті"

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