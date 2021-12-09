Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что очень обрадовался, когда его друг Александр Усик победил Энтони Джошуа и завоевал чемпионские титулы в супертяжелом весе.

Об этом рассказал Ломаченко в интервью BBC. Украинский боксер рад за своего соотечественника, ведь их связывает давняя дружба.

«Я был очень счастлив, когда он стал чемпионом. Усик достиг цели, к которой стремился. Мы с ним очень близкие друзья. Он крестный отец моего, а я крестный отец его сына», – сказал Ломаченко, который накануне прибыл в Нью-Йорк на бой против Комми.

Стоит отметить, что отец Василия тренировал Усика еще в любителях и его поддержка, наставления очень сильно помогали Александру. С переходом в профи у Саши появился новый тренер, но Анатолий Николаевич в любую минуту готов помочь советом. Потому неудивительно, Ломаченко и Усик подружились еще в 2008 году.

С годами дружба боксеров стала еще крепче: они приезжают друг к другу на бои, гостят дома, а когда не получается встретиться, общаются по телефону. Кроме того, они зовут друг-друга «братьями».

Напомним о громком поражении Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину.



Как сообщала Politeka, Василий Ломаченко, который не раз сталкивался с критикой и злорадством людей, заявил, что его мотивирует.

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