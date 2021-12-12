Поединок украинца Василия Ломаченко и ганца Ричарда Комми состоялся в ночь с 11 на12 декабря в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей и завоевал титул WBO Inter-Continental. В седьмом раунде 33-летний украинец провел атаку и отправил соперника в нокдаун. Комми поднялся на ноги и умудрился выстоять до конца раунда. В Сети появились кадры эпичного момента.

По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу Василию Ломаченко: 117-110, 119-108, 119-108.

Lomachenko drops Commey then asks his corner if they want to throw in the towel. Savage. @ThirteenthRound pic.twitter.com/2Qujbjzapr — Barstool Sports (@barstoolsports) December 12, 2021

Добавим, ганский боксер по прозвищу "Терминатор" дебютировал в профессионалах еще в 2011 году. Добраться до пояса ему удалось лишь в 2019 году, когда он победил россиянина Ису Чаниева. Но через два поединка Комми титул потерял, проиграв нокаутом Теофимо Лопесу. Сейчас 34-летний ганец занимает 7-е место в рейтинге боксеров легкого веса на сайте boxrec.com.

Комми провел в два раза больше боев в профессионалах, чем Ломаченко, и в столько же раз больше одержал побед. У него 30 побед, 27 из которых нокаутом и 3 поражения (1 нокаутом). У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения (0 нокаутом).

Пользователи бурно обсуждают в Сети поединок Ломаченко-Комми:

"Уголок Рефа и Комми должен быть подвергнут санкциям. Меня не волнует, что он закончил бой. Он получил 5 дополнительных ударов по голове, которые сократили его карьеру, и он выглядел как олененок, когда Лома попросил полотенце. Стыд"

"Чемпион вернулся!!!!"

"Один из моих любимых боксеров... Это, ребята, полный дикарь!"

"Боец, который бывает раз в жизни"

Напомним, Ломаченко заговорил об Усике накануне боя с Комми: "Он достиг цели, к которой стремился"

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