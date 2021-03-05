Известный артист и певец Борис Моисеев отметил свое 67-летие в кругу друзей

Известный певец Борис Моисеев, который как известно борется с последствиями инсульта, показал, как отметил свой день рождения в кругу друзей на своей Instagram-странице, пишет Politeka.net.

На фото Борис Моисеев в теплой компании друзей, выглядит не таким и разбитым, как о нем рассказывала не так давно в интервью его подруга Алена Апина. Она поддерживает связь с певцом, несмотря на то, что тот ведет уединенный образ жизни. Певица в программе "Судьба человека" поделилась, что Моисеев совсем болен, и ни с кем не желает видеться.

Однако на фотографиях празднования дня рождения 67-летний певец полон бодрости и энергии. Защитная маска слетела с уха артиста, и осталась висеть с одной стороны. А на одном снимке, Борис мило улыбается, а на его руке лежит дамская рука.

Фанаты не остались в стороне и присоединились к поздравлениям. Они написали множество пожеланий, в которых загадали здоровья артисту, и выразили желание увидеть Моисеева на сцене.

"👏👏👏🙌🙌❤️❤️ Любим и желаем крепкого здоровья и больше радостей", "Вспоминаем встречи, любим, будьте здоровы!", "👏👏👏❤️С днем рождения! Здоровья, здоровья и здоровья!!!", "Берегите себя. Вы нам нужны 🙌", "Поздравляем всей семьёй, дорого Бориса с днем рождения! Желаем скорейшего восстановления после тяжелой болезни, в дальнейшем, радости, смеха, добра! Будь здоров! Многие лета😍🔥👏👏👏", "С ДР❤️.! Любим, помним. Дай Бог здоровья на долгие годы😍❤️🔥🙏", "поздравляю, уважаемый Борис! Всех благ Вам! Здоровья, здоровья! Вы нам нужны!", "Храни вас бог, великий труженик и артист", "Когда ты выйдешь на сцену", - написали преданные поклонники.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева звонит к Моисееву ежегодно на его день рождения, этот раз не стал исключением, Пугачева не сдержала чувств к разбитому инсультом Моисееву: «Боряшка, люблю…»

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