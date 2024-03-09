Путешествуете ли вы по летним дорогам или преодолеваете препятствия в межсезонье, не забывайте об этих вещах.

Длительная поездка на автомобиле может стать незабываемым приключением, если автомобиль правильно подготовлен.

Будь то летняя экскурсия или путешествие в другое времен года, тщательная подготовка автомобиля является ключом к безаварийному путешествию.

Оборудование автомобиля:

Запасное колесо.

Насос.

Основные инструменты.

Детское кресло (при необходимости).

Запасы воды и еды.

Навигатор или карта.

Буксирный трос.

Зарядное устройство для мобильного телефона.

Аптечка.

Правила вождения:

Ограничьте ежедневную езду до 700-900 км, чтобы не допустить чрезмерной усталости.

Оставайтесь хорошо отдохнувшими, чтобы обеспечить внимательное вождение.

Подготовка автомобиля:

Проверьте проводку и электрооборудование.

Оцените уровень заряда аккумулятора.

Прежде чем отправиться в дальнюю дорогу, проведите тщательный осмотр автомобиля:

Двигатель.

Система торможения.

Рулевое управление и подвеска.

Состояние колес.

Проверка и доливка рабочих жидкостей.

Состояние кузова и салона.

Вещи, которые нужно иметь с собой:

Запасное колесо и инструменты для его замены.

Набор для самостоятельного ремонта мелких неисправностей.

Предохранители, лампочки и провода.

Термостойкая лента и зажимы.

Сухая сварка для ремонта на ходу.

Расходные материалы, такие как свечи зажигания, ремни и фильтры.

Дополнительные примочки:

Провода для экстренных случаев.

Лопата и кабель.

Маленькая канистра с бензином.

Омывающая жидкость и моторное масло.

Средство для удаления остатков насекомых с лобового стекла.

Хорошо подготовленный автомобиль необходим для комфортной и приятной длительной поездки. Соблюдая эти рекомендации, включая комплексную проверку автомобиля, наличие необходимых инструментов и готовность к непредвиденным ситуациям, вы можете повысить безопасность и комфорт своего путешествия.

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