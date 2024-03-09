Для многих автолюбителей внимание к деталям имеет важное значение, однако один аспект, который часто упускают из виду, — это давление в шинах.
Существует распространенное заблуждение, что небольшие изменения давления в шинах не оказывают существенного влияния на управление автомобилем. Однако это предположение является популярной ошибкой.
Рекомендуемые стандарты давления в шинах в зависимости от размера:
Шины r13: 1,9 - 2,0 атм.
Шины r14: 2,0 - 2,1 атм.
Шины r15: 2,2 - 2,4 атм.
Шины r16: 2,2 - 2,3 атм.
Шины r17: 2,3 - 2,5 атм.
Имейте в виду, что эти значения являются приблизительными, так как на давление в шинах влияет изменение температуры окружающей среды. С повышением температуры давление увеличивается примерно на 0,8 атмосферы, и наоборот. Кроме того, на давление в шинах влияет загрузка автомобиля. Да, увеличение нагрузки приводит к повышению давления.
Последствия отклонений от рекомендованного давления в шинах:
Давление выше нормального:
Повышенная жесткость шин приводит к вибрациям в салоне.
Повышенный риск повреждения шин от ударов.
Снижение сцепления с поверхностью дороги.
Более легкое вращение колес.
Увеличенный тормозной путь.
Давление ниже нормального:
Повышенный расход топлива.
Ускоренный износ шин.
Трудности в вождении.
Изменено сход-развал, что повышает риск заноса.
Водителям настоятельно рекомендуется регулярно проверять давление в шинах, по крайней мере, один раз в месяц или при изменении нагрузки автомобиля.
Учитывайте колебания температуры и соответствующим образом регулируйте давление.
Также не забывайте о влиянии нагрузки на давление в шинах.
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