Хотя их замена возможна, полировка фар в домашних условиях является экономически эффективной альтернативой. Понимание причин помутнения и следование конкретным рекомендациям имеют решающее значение для успешного восстановления.
Причины помутнения:
Песок, пыль и мусор на дороге могут привести к стиранию, вызывающему повреждение и помутнение фар.
Неправильные методы очистки, такие как протирание сухой тканью, также могут усугубить помутнение из-за царапин на поверхности.
Способы полировки фар автомобиля в домашних условиях:
Тут нужны специальные полировальные средства с различной зернистостью.
Наждачная бумага с зернистостью P1000, P1500 и P2000.
Шлифовальный станок или электродрель с регулируемой скоростью.
Изоляционная лента.
Пенопластовые круги разной мягкости.
Процедура:
Заклейте фары скотчем, чтобы защитить прилегающие территории.
Отшлифуйте фары наждачной бумагой.
Нанесите крупнозернистую полировальную пасту, а затем мелкозернистую.
Полируйте шлифовальной машиной на контролируемой скорости (не более 2000 об/мин).
Следите за температурой и делайте перерывы, чтобы предотвратить повреждение.
При желании нанесите защитный слой.
Полировка зубной пастой:
Здесь понадобятся Зубная паста с полирующими микрокристаллами.
Очистите фары.
Нанесите зубную пасту с полировальными частицами.
Дайте ей высохнуть в течение нескольких минут.
Тщательно потрите круговыми движениями, используя ткань или шлифовальную машинку.
Однако стоит понимать, что профессиональная полировка не только гарантирует точные результаты, но и включает в себя дополнительные меры защиты, повышающие долговечность фар.
Читайте также:
Будут крупные неприятности: почему опытные водители перестали "моргать" фарами на трассе
Как избавиться от влаги в салоне автомобиля, чтоб он не сгнил через пару лет
Их потом невозможно продать: названы автомобили, которые очень быстро теряют свою цену