Президент України Володимир Зеленський прокоментував скандал навколо Романа Зозулі, якого фанати "Райо Вальєкано" обізвали нацистом

Глава держави підтримав співвітчизника, який відомий жорсткою позицією в питанні військової агресії Росії щодо України. Зеленський назвав Романа справжнім патріотом.

"Роман Зозуля, тебе підтримує не тільки твоя команда, тебе підтримує вся Україна! Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну і допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!" – написав президент країни на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, що команда Зозулі не вийшла на другий тайм поєдинку в Мадриді через потік образ на адресу футболіста.

Матч 20-го туру іспанської Сегунди між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" в Мадриді був зірваний через мерзенну поведінку фанатів щодо українського форварда Романа Зозулі.

В кінці першого тайму "ліві" ультрас "Райо" почали скандувати "Зозуля – гр*****й нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Арбітр зупинив матч на кілька хвилин, але команди все ж таки дограли перший тайм - він завершився з рахунком 0:0.

Відновлення другого тайму затрималось на 45 хвилин. У підсумку "Альбасете" відмовився виходити на поле.

Їх рішення підтримали футболісти "Райо Вальєкано".

Тепер іспанській футбольній владі доведеться прийняти рішення – дограти цей матч другого іспанського дивізіону в інший день або присудити технічну поразку "Райо Вальєкано" за неприпустиму поведінку фанатів.

Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

Також Politeka писала про те, що розлючені фанати повстали проти Зозулі і зірвали матч в Іспанії.