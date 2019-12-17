Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал вокруг Романа Зозули, которого фанаты "Райо Вальекано" обозвали нацистом

Глава государства поддержал соотечественника, который известен жесткой позицией в вопросе военной агрессии России в отношении Украины. Зеленский назвал Романа настоящим патриотом.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!" – написал президент страны на своей странице в социазельной сети Twitter.

Напомним, что команда Зозули не вышла на второй тайм поединка в Мадриде из-за потока оскорблений в адрес футболиста.

Матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" в Мадриде был сорван из-за гнусного поведения фанатов в отношении украинского форварда гостей Романа Зозули.

В конце первого тайма "левые" ультрас "Райо" начали скандировать "Зозуля – гр*****й нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды все же доиграли первый тайм, завершившийся со счетом 0:0.

Возобновление второго тайма задержалось на 45 минут. В итоге "Альбасете" отказалось выходить на поле.

Их решение поддержали футболисты "Райо Вальекано".

Теперь испанским футбольным властям предстоит принять решение – доиграть этот матч второго испанского дивизиона в иной день либо присудить техническое поражение "Райо Вальекано" за недопустимое поведение фанатов.

Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.