Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями Ентоні Джошуа оцінив манеру ведення бою українця Олександра Усика

Британця цитує видання Mirror.

«Усик – великий важкоатлет. Він був незаперечним чемпіоном у крузерах, і тому вирішив піднятися в суперважку вагу, щоб приїхати і битися з великими хлопцями. Він все ще вивчає дивізіон, але йому потрібен шматок великого пирога, який він з радістю спробує вирвати з моїх рук. Перемога над Усиком додасть більше значення моїм титулам, виграним у Руїса, який перебував не в ідеальній формі. Хочу, щоб суперники типу Усика були в моєму послужному списку. Тоді я зможу сказати, що перемагав таких хлопців.

Джошуа також зазначив, що Усик відмінно використовує ноги та відмінно працює руками.

"Я вже вивчаю Усика, починаючи з його роботи ніг і закінчуючи положенням рук. Потім я зустрінуся з колишніми суперниками Олександра, щоб отримати інформацію про те, як його перемогти" - резюмував Усик.

Крім того, промоутер Боб Арум продовжує активно піарити як свого суперважкоатлета Кубрата Пулєва, так і його потенційний бій проти чемпіона світу Ентоні Джошуа

За словами 88-річного функціонера, болгарин нібито нокаутує британця, коли ці двоє зійдуться у ринзі.

«Я вам відкрию один секрет, а ви вже погоджуйтеся чи ні. До кінця 2020 року ніякого топ-бійця Ентоні Джошуа не буде. Тому що у мене тут болгарин, який посадить його на дупу в наступному бою. Думаю, всі вже згодні з тим, що Пулєв — наступний суперник Джошуа», - заявив Арум Talk Sport.

Нещодавно ми писали, що 2019 рік видався багатим на важливі боксерські поєдинки.

В кінці року вболівальників чекав реванш Ентоні Джошуа та Енді Руїса. Крім того, особливу увагу фанатів була прикута до україно-російського протистояння в напівважкій вазі між Олександром Гвоздиком і Артуром Бетербієвим.

Також варто відзначити, що пройшов в Єкатеринбурзі чемпіонат світу з боксу серед любителів.

Нагадаємо, що від Усика до Джошуа: бої року, які заслуговують особливої уваги.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Кульовим.

Також Politeka писала, що промоутер Ломаченко розкрив, хто зупинить Джошуа до бою з Усиком.