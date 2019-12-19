Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Энтони Джошуа оценил манеру ведения боя украинца Александра Усика

Британца цитирует издание Mirror.

«Усик – великий тяжеловес. Он был неоспоримым чемпионом в крузерах, и поэтому решил подняться в супертяжелый вес, чтобы приехать и сразиться с большими парнями. Он все еще изучает дивизион, но ему нужен кусок большого пирога, который он с радостью попробует вырвать из моих рук. Победа над Усиком придаст больше значения моим титулам, выигранным у Руиса, который пребывал не в идеальной форме. Хочу, чтобы соперники вроде Усика были в моем послужном списке. Тогда я смогу сказать, что побеждал таких парней.

Джошуа также отметил, что Усик отлично использует ноги и отлично работает руками.

"Я уже изучаю Усика, начиная с его работы ног и заканчивая положением рук. Затем я встречусь с бывшими соперниками Александра, чтобы получить информацию о том, как его победить" - резюмировал Усик.

Кроме того, промоутер Боб Арум продолжает активно пиарить как своего супертяжеловеса Кубрата Пулева, так и его потенциальный бой против чемпиона мира Энтони Джошуа

По словам 88-летнего функционера, болгарин якобы нокаутирует британца, когда эти двое сойдутся в ринге.

«Я вам открою один секрет, а вы уже соглашайтесь или нет. До конца 2020 года никакого топ-бойца Энтони Джошуа не будет. Потому что у меня тут болгарин, который усадит его на задницу в следующем бою. Полагаю, все уже согласны с тем, что Пулев — следующий соперник Джошуа» - заявил Арум Talk Sport.

Недавно мы писали, что 2019 год получился богатым на важные боксерские поединки.

В конце года болельщиков ждал реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса. Кроме того, особое внимание фанатов было приковано к украино-российскому противостоянию в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым.

Также стоит отметить прошедший в Екатеринбурге чемпионат мира по боксу среди любителей.

Напомним, что от Усика до Джошуа: бои года, которые заслуживают особого внимания.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что промоутер Ломаченко раскрыл, кто остановит Джошуа до боя с Усиком.