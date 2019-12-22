Зірка зачастила з пікантними кадрами, де вона красується при мінімумі одягу, а то й зовсім без нього

Дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала відверті фото з відпочинку

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі. 30-річна Ірина Морозюк показалася голою в одному з курортних готелів.

Дружина екс-гравця Динамо Миколи Морозюка не перестає дивувати публіку - на зміну пікантним кадрам в міні або просвічуючій маєчці прийшли кадри в стилі "ню".

Ефектна блондинка цього разу повернулася спиною до камери і посвітила усіма своїми жіночими об'ємними принадами без одягу.

Зірка мережі з завидною регулярністю публікує відверті кадри у своєму мікроблозі - тут тобі фотокартки на будь-який смак - і "гарячі" пози в крихітному купальнику, і млосні фото з вечірнього походу в ресторан, і демострация струнких ніжок в екстра-міні і багато чого іншого.

Як раніше ми писали, колишній капітан київської команди Морозюк влітку перейшов на постійній основі в турецький Ризеспор, за який він до цього виступав на правах оренди, і вже встиг провести більше 11 матчів у новому сезоні.

У свою чергу дружина українського гравця нещодавно знайшла собі нове захоплення, ставши президентом аматорського футбольного клубу зі Львова.

Нагадаємо також, український вінгер «Шахтаря» Олександр Зубков наважився на рішучий крок.



22-річний футболіст в Парижі зробив пропозицію своїй дівчині Анні, яка, звичайно ж, відповіла згодою.



Про Анну відомо небагато. Вона закінчила Національний фармацевтичний університет у Харкові. Працює лікарем в лабораторії і викладає в університеті. Дівчина часто публікує яскраві фото в соцмережах, на яких видно, що у неї шикарна фігура.

До речі, півзахисник української збірної Олександр Зінченко заявив, що одного разу може повернутися в донецький "Шахтар".



"Коли я був маленький і грав в академії, завжди мріяв зіграти на "Донбас Арені". Ти ніколи не знаєш, що може статися в твоєму житті. Я дуже поважаю і люблю "Шахтар". Він для мене рідний. "Шахтар" виховав мене, я не виключаю можливості повернутися", - передає слова Зінченка " Трибуна ".

Нагадаємо, що Зінченко одним словом висловився про відхід Ракицького, приголомшивши українців.

Як повідомляла Politeka, конкурент Зінченко розкрив справжню причину переїзду Ракицького в РФ.

Також Politeka писала про те, що Ракицький зробив приречене зізнання про збірну України.