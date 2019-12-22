Жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала откровенные фото с отдыха
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели. 30-летняя Ирина Морозюк показалась раздетой в одном из курортных отелей.
Жена экс-игрока Динамо Николая Морозюка не перестает удивлять публику - на смену пикантным кадрам в мини или просвечивающих маечках пришли кадры в стиле "ню".
Эффектная блондинка на этот раз повернулась спиной к камере и посветила всеми своими женскими объемными прелестями без одежды.
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Звезда сети с завидной регулярностью публикует откровенные кадры в своем микроблоге - тут тебе фотокарточки на любой вкус - и "горячие" позы в крохотном купальнике, и томные фото с вечернего похода в ресторан, и демострация стройных ножек в экстра-мини и много чего другого.
Как ранее мы писали, бывший капитан киевской команды Морозюк летом перешел на постоянной основе в турецкий Ризеспор, за который он до этого выступал на правах аренды, и уже успел провести более 11 матчей в новом сезоне.
В свою очередь супруга украинского игрока недавно нашла себе новое увлечение, став президентом любительского футбольного клуба из Львова.
Напомним также, украинский вингер «Шахтера» Александр Зубков решился на серьезный шаг.
22-летний футболист в Париже сделал предложение своей девушке Анне, которая, конечно же, ответила согласием.
Об Анне известно немного. Она закончила Национальный фармацевтический университет в Харькове. Работает врачом в лаборатории и преподает в университете. Девушка часто публикует яркие фото в соцсетях, на которых видно, что у нее шикарная фигура.
К слову, полузащитник украиской сборной Александр Зинченко заявил, что однажды может вернуться в донецкий "Шахтер".
"Когда я был маленький и играл в академии, всегда мечтал сыграть на "Донбасс Арене". Ты никогда не знаешь, что может произойти в твоей жизни. Я очень уважаю и люблю "Шахтер". Он для меня родной. "Шахтер" воспитал меня, я не исключаю возможности вернуться", - сказал он "
Напомним, что Зинченко одним словом высказался об уходе Ракицкого, ошарашив украинцев.
Как сообщала Politeka, конкурент Зинченко раскрыл истинную причину переезда Ракицкого в РФ.
Также Politeka писала о том, что Ракицкий сделал обреченное признание о сборной Украины.