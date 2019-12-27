Відомий британський боксер Ентоні Джошуа розповів, як довго планує продовжувати професійну кар'єру
Британця цитує видання The Sun
«14 або 15. Можливо, в цілому у мене буде 35-40 боїв».
Крім того, Джошуа готовий до того, що позбудеться чемпіонського поясу WBO через неможливість проведення бою з Олександром Усиком.
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Промоутер британця Едді Хирн намагається домовитися з WBO про відстрочку обов'язкового захисту, однак якщо цього не відбудеться, то Джошуа доведеться відмовитися від титулу.
"Я ненавиджу це, тому що дуже складно зібрати всі ці пояси. І було б дуже неприємно вимушено звільнити один з них через політику в боксі. Але якщо я втрачу його, знаю, що зможу повернути титул", – сказав Джошуа.
Відзначимо, що якщо пояс WBO виявиться вакантною, то Усик може побитися за нього з південноафриканцем Джозефом Паркером.
Нагадаємо, 7 грудня в Саудівській Аравії відбувся поєдинок-реванш у суперважкій вазі між британським боксером Ентоні Джошуа та американцем Енді Руїсом.
Битва по-справжньому була спекотною і зібрала біля екранів мільйони вболівальників. Ентоні Джошуа здобув перемогу і відновив чемпіонські титули IBF, WBO, WBA і IBO в суперважкій вазі.
Рахунок суддівських записок: 118–110, 118–110, 119–109 на користь Ентоні Джошуа.
На останньому, 12 раунді, Руїс пропустив потужний удар справа, на його обличчі полилася кров з рани (він отримав розсічення біля ока під час першого раунду).
Джошуа продемонстрував акуратну тактику бою, яка явно принесла результат. Судячи з усього, Руїсу, другого в історії показаному вазі після Валуєва, все-таки не вистачало швидкості.
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