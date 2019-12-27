Известный британский боксер Энтони Джошуа рассказал, как долго планирует продолжать профессиональную карьеру

Британца цитирует издание The Sun

«14 или 15. Возможно, в общей сложности у меня будет 35-40 боев».

Кроме того, Джошуа готов к тому, что лишится чемпионского пояса WBO из-за невозможности проведения боя с Александром Усиком.

Промоутер британца Эдди Хирн пытается договориться с WBO об отсрочке обязательной защиты, однако если этого не произойдет, то Джошуа придется отказаться от титула.

"Я ненавижу это, потому что очень сложно собрать все эти пояса. И было бы очень неприятно вынужденно освободить один из них из-за политики в боксе. Но если я потеряю его, знаю, что смогу вернуть титул", – сказал Джошуа.

Отметим, что если пояс WBO окажется вакантным, то Усик может подраться за него с южноафриканцем Джозефом Паркером.

Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии состоялся поединок-реванш в супертяжелом весе между британским боксером Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом.

Битва по-настоящему была жаркой и собрала у экранов миллионы болельщиков. Энтони Джошуа одержал победу и восстановил чемпионские титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Счет судейских записок: 118–110, 118–110, 119–109 в пользу Энтони Джошуа.

На последнем, 12 раунде, Руис пропустил мощный удар справа, на его лице полилась кровь из раны (он получил рассечение возле глаза во время первого раунда).

Джошуа продемонстрировал аккуратную тактику боя, которая явно принесла результат. Судя по всему, Руису, второму в истории по показанному весу после Валуева, все-таки не хватало скорости.

Напомним, ранее Усик назвал личный топ боксеров мира.

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