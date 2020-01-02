Це потрібно бачити!

Український боксер Олександр Усик взяв участь у новорічному випуску "Квартал 95"

За сценарієм "чоловік" Олени Кравець, якого грає Євген Кошовий, несподівано приїжджає із заробітків з Польщі і застає застає свою дружину в ліжку з непереможним боксером.

Олена пропонує "чоловікові" розібратися, але той різко змінює тон, коли бачить, хто сховався під ковдрою. Усик всіляко ухиляється від конфлікту і заявляє, що "безкоштовно людей не б'є".

Нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною Хмелівською взяв участь у невеликій фотосесії.

Кримчанин попозував для київського фотографа Олени Сергєєвої і викликав справжній фурор в Instagram. Фанати не змогли пройти повз відвертого вбрання Катерини, відзначивши її розкішне декольте.

Користувачі мережі захоплювалися красою пари. Але деякі зазначили, що у дружини Усика занадто відкрите плаття.

"Прекрасна пара! З наступаючим і нових перемог", " Як на мене занадто відкрите плаття....з повагою до Саші".

Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Кульовим.

Також Politeka писала, що дружина Усика справила фурор відвертими фото.