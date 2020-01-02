Это нужно видеть!

Украинский боксер Александр Усик принял участие в новогоднем выпуске "Квартал 95"

По сценарию "муж" Елены Кравец, которого играет Евгений Кошевой, неожиданно приезжает с заработков из Польши и застает застает свою супругу в постели с непобедимым боксером.

Елена предлагает "мужу" разобраться, но тот резко меняет тон, когда видит, кто спрятался под одеялом. Усик всячески уходит от конфликта и заявляет, что "бесплатно людей не бьет".

Недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик вместе со своей супругой Екатериной Хмелевской принял участие в небольшой фотосессии.

Крымчанин попозировал для киевского фотографа Алены Сергеевой и вызвал настоящий фурор в Instagram. Фанаты не смогли пройти мимо откровенного наряда Екатерины, отметив ее роскошное декольте.

Пользователи сети восхитились красотой пары. Но некоторые отметили, что у супруги Усика чересчур открытое платье.

"Прекрасная пара! С наступающим и новых побед", " Как по мне слишком открытое платье....с уважением к Саше".

Напомним, Усик поразил необычным трюком, впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что жена Усика произвела фурор откровенными фото.