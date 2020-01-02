Український боксер Василь Ломаченко заявив, що ні за яких обставин не перейде в більш важку вагову категорію

"Якщо промоутеру вдасться домовитися про великий поєдинок в напівлегкій вазі, то я зможу спуститися. Точно не буду підніматися в напівсередню вагу. Легка вага - моя межа. Це і так не моя вага. Не забувайте, мені вже 31", – сказав Ломаченко в ефірі подкасту The Fight With Teddy Atlas.

Нещодавно ми писали, що Василь Ломаченко вважає випадковою перемогу американця Теофимо Лопеса над ганцем Річардом Коммі.

Українець, коментуючи протистояння, в якому визначився його суперник по поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, вказав на проблеми боксера з США.

"Чесно кажучи, було недостатньо, щоб зрозуміти до кінця, що сталося. Але за ці два раунди, що я побачив, зрозумів, що у Лопеса є вади, є проблеми в захисті, тому що за один перший раунд він пропустив багато ударів від Коммі. Причому таких, які можна було не пропускати. Він не зміг зібратися і відміряти свою дистанцію, на якій він повинен був знаходитися. Але потім у другому раунді він якимось дивом потрапив у Коммі… Ну, і закінчив поєдинок. Я думаю, що якщо б не цей лакі-панч, то можна було б побачити багато цікавого", – сказав Ломаченко в інтерв'ю своєму офіційному каналі на YouTube.

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.

Також ми писали Ломаченко "помножив на нуль" перемогу Лопеса.